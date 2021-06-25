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Киев-Баскет подписал украинского защитника
Усиление для команды Айнарса Багатскиса
фото - kyiv-basket.com.ua
Киев-Баскет официально объявил о заключении контракта с 22-летним украинским защитником Ильей Тыртышником.
Тыртышник переехал в Суперлигу после двух сезонов во втором дивизионе NCAA в Сент Клауд Стейт. В сезоне 2020-2021 новичок Киев-Баскета в среднем за игру набирал по 11,8 очка и 3,0 подбора.
"Тыртышник был признан одним из самых перспективных защитников в 2017 году скаутинговым ресурсом Eurohoops и в том же году представлял Украину на чемпионате Европы U20.
Кроме того, в 2016 году Тыртышник помог сборной занять второе место на чемпионате Европы U18 (дивизион В), набирая в среднем 16,4 очка, делая 3,6 подбора и 3,7 передачи во время турнира", - пишет официальный сайт клуба.
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