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Киев-Баскет подписал украинского защитника

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Киев-Баскет подписал украинского защитника

фото - kyiv-basket.com.ua

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Киев-Баскет официально объявил о заключении контракта с 22-летним украинским защитником Ильей Тыртышником.

Тыртышник переехал в Суперлигу после двух сезонов во втором дивизионе NCAA в Сент Клауд Стейт. В сезоне 2020-2021 новичок Киев-Баскета в среднем за игру набирал по 11,8 очка и 3,0 подбора.

"Тыртышник был признан одним из самых перспективных защитников в 2017 году скаутинговым ресурсом Eurohoops и в том же году представлял Украину на чемпионате Европы U20.

Кроме того, в 2016 году Тыртышник помог сборной занять второе место на чемпионате Европы U18 (дивизион В), набирая в среднем 16,4 очка, делая 3,6 подбора и 3,7 передачи во время турнира", - пишет официальный сайт клуба.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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