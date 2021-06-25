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Дюрант хочет переманить в Бруклин участника матча всех звезд НБА

Баскетбол
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Кевин хочет видеть в команде игрока Майами Хит

Дюрант хочет переманить в Бруклин участника матча всех звезд НБА

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Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант может поспособствовать переходу в свою команду защитника "Майами Хит" Виктора Оладипо. Об этом пишет Parlons Basket со ссылкой на обозревателя Daily News Кристиана Уинфилда.

По сведениям источника, Дюрант и двукратный участник Матча звёзд НБА Оладипо очень близки — оба родом из штата Мэриленд.

В середине мая пресс-служба "Майами Хит" объявила, что Оладипо пропустит остаток сезона — игрок был вынужден перенести операцию на сухожилии четырёхглавой мышцы правого бедра. В последний раз Виктор выходил на площадку 8 апреля. Защитник перебрался в "Майами" в результате обмена с "Хьюстон Рокетс" перед дедлайном. Но 29-летний баскетболист в итоге провёл всего четыре матча за свою новую команду. В среднем он набирал 12,0 очка, делал 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата.

По окончании сезона-2020/2021 он станет неограниченно свободным агентом.

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В статье: Кевин Дюрант
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