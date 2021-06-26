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Милуоки разнесли Атланту и сравняли счет в финальной серии Восточной конференции
Результаты ночного поединка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 июня состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции. Вашему вниманию его результат:
"Милуоки": Адетокумбо (25 + 9 подборов), Холидей (22 + 7 передач), Лопес (16), Миддлтон (15 + 7 подборов + 8 передач), Такер (1 + 7 подборов) - старт; Диаките (5), Адетокумбо (2), Джексон (0), Нвора (3), Портис (8), Тиг (7), Коннотон (9), Форбс (8), Меррилл (2), Брайант (2).
"Атланта": Янг (15 - 9 потерь), Коллинз (11 + 8 подборов), Богданович (8), Хертер (8), Капелла (2 + 8 подборов) - старт; Галлинари (12), Найт (0), Фернанду (4), Оконгву (4), Хилл (1), Снелл (2), Реддиш (11), Данн (6), Уильямс (5), Мейс (2).
Счет в серии 1:1
Обзор матча:
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