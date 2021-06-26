  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Мулиоки разнесли Атланту и сравняли счет в финальной серии Восточной конференции
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мулиоки разнесли Атланту и сравняли счет в финальной серии Восточной конференции

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты ночного поединка

Мулиоки разнесли Атланту и сравняли счет в финальной серии Восточной конференции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 июня состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции. Вашему вниманию его результат:

НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции
Второй матч
"Милуоки" - "Атланта"
125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28)

"Милуоки": Адетокумбо (25 + 9 подборов), Холидей (22 + 7 передач), Лопес (16), Миддлтон (15 + 7 подборов + 8 передач), Такер (1 + 7 подборов) - старт; Диаките (5), Адетокумбо (2), Джексон (0), Нвора (3), Портис (8), Тиг (7), Коннотон (9), Форбс (8), Меррилл (2), Брайант (2).

"Атланта": Янг (15 - 9 потерь), Коллинз (11 + 8 подборов), Богданович (8), Хертер (8), Капелла (2 + 8 подборов) - старт; Галлинари (12), Найт (0), Фернанду (4), Оконгву (4), Хилл (1), Снелл (2), Реддиш (11), Данн (6), Уильямс (5), Мейс (2).

Счет в серии 1:1

Обзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Атланта Хоукс Милуоки Бакс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...