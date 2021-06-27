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НБА. Финикс побеждает Клипперс в четвертом матче финальной серии Западной конференции
Результаты ночного матча
В ночь с 26 на 27 июня состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции. Вашему вниманию его результат:
"Клипперс": Джордж (23 + 16 подборов + 6 передач), Джексон (20), Зубац (13 + 14 подборов), Моррис (4), Беверли (2) - старт; Мэнн (12), Батум (3), Кеннард (2), Казинс (1).
"Финикс": Букер (25 + 5 потерь), Эйтон (19 + 22 подборов + 4 блок-шота), Пол (18 + 7 передач), Бриджес (6 + 13 подборов), Краудер (3 + 7 подборов) - старт ; К. Джонсон (5), Пейн (5), Шарич (3), Надер (0), Крейг (0).
Обзор матча:
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