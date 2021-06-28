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НБА: Милуоки обыграл Атланту и повел в финале Востока
Бакс в двух победах от финала плей-офф
фото - sportskeeda.com
Атланта – Милуоки 102:113 (32:27, 24:29, 29:27, 17:30)
Счет в серии – 1:2
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