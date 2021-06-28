Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Портленд определился с новым главным тренером
Блэйзерс доверились новичку
фото - latimes.com
Чемпион НБА 2004 года в составе Детройта Чонси Биллапс стал 15-м главным тренером в истории Портленда. Биллапс заменил Терри Стоттса, которого боссы команды отправили в отставку после поражения от Денвера в первом раунде плей-офф.
Биллапс подписал с Портлендом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Биллапс ранее никогда не работал главным тренером клуба НБА. После завершения карьеры в 2014 году американец работал экспертом на телевидении и входил в тренерский штаб Клипперс.
Назначение Биллапса на пост главного тренера Портленда вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков клуба, поскольку в 1997 году нового коуча команды обвиняли в изнасиловании.
Популярное сейчас
- Неправильная оценка ситуации и методологическая ошибка российского рефери. О судействе матча Нидерланды - Чехия
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- Вылет Нидерландов и Португалии, возвращение Яремчука, потеря Ворсклы. Главные новости за 27 июня
- НБА. Финикс побеждает Клипперс в четвертом матче финальной серии Западной конференции
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО