Портленд определился с новым главным тренером

Чемпион НБА 2004 года в составе Детройта Чонси Биллапс стал 15-м главным тренером в истории Портленда. Биллапс заменил Терри Стоттса, которого боссы команды отправили в отставку после поражения от Денвера в первом раунде плей-офф.

Биллапс подписал с Портлендом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Биллапс ранее никогда не работал главным тренером клуба НБА. После завершения карьеры в 2014 году американец работал экспертом на телевидении и входил в тренерский штаб Клипперс.

Назначение Биллапса на пост главного тренера Портленда вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков клуба, поскольку в 1997 году нового коуча команды обвиняли в изнасиловании.