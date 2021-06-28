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Портленд определился с новым главным тренером

Баскетбол
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Блэйзерс доверились новичку

Портленд определился с новым главным тренером

фото - latimes.com

Новина українською

Чемпион НБА 2004 года в составе Детройта Чонси Биллапс стал 15-м главным тренером в истории Портленда. Биллапс заменил Терри Стоттса, которого боссы команды отправили в отставку после поражения от Денвера в первом раунде плей-офф.

Биллапс подписал с Портлендом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Биллапс ранее никогда не работал главным тренером клуба НБА. После завершения карьеры в 2014 году американец работал экспертом на телевидении и входил в тренерский штаб Клипперс.

Назначение Биллапса на пост главного тренера Портленда вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков клуба, поскольку в 1997 году нового коуча команды обвиняли в изнасиловании.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс
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