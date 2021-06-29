Трехочковый Джорджа после шикарного финта – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал представил топ-5 моментов пятого матча финала Западной конференции между Финиксом и Клипперс.

На первое место ворвался форвард Парусников Пол Джордж, который в одном из моментов кроссовером усадил на пятую точку Криса Пола, после чего выбросил точный трехочковый.