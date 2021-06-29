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Трехочковый Джорджа после шикарного финта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - thenewsmotion.com
Официальный YouTube-канал представил топ-5 моментов пятого матча финала Западной конференции между Финиксом и Клипперс.
На первое место ворвался форвард Парусников Пол Джордж, который в одном из моментов кроссовером усадил на пятую точку Криса Пола, после чего выбросил точный трехочковый.
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