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Форвард Клипперс повторил достижения Джордана, Брайанта и ЛеБрона
Солидно
фото - au.sports.yahoo.com
Клипперс в 5-м матче финала Западной конференции обыграли Финикс (116:102), а Пол Джордж принес своей команде 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 с линии штрафных).
Форвард Парусников в плей-офф в 18-м матче подряд набрал как минимум 20 очков. Ранее подобными сериями отмечались только легендарные Майкл Джордан, Коби Брайант и ЛеБрон Джеймс.
Paul George has 20 points in all 18 games this postseason.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 29, 2021
He's the 4th player to open a postseason with a streak that long:
Michael Jordan (1992, 1997-98)
Kevin Durant (2012, 2018)
Kobe Bryant (2008)
Paul George (2021) pic.twitter.com/YGQwA6K6T8
В текущем розыгрыше плей-офф Пол Джордж в среднем за игру набирает по 27,2 очка, 9,7 подбора и 6,5 передачи.
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