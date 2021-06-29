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Форвард Клипперс повторил достижения Джордана, Брайанта и ЛеБрона

Баскетбол
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Солидно

Форвард Клипперс повторил достижения Джордана, Брайанта и ЛеБрона

фото - au.sports.yahoo.com

Новина українською

Клипперс в 5-м матче финала Западной конференции обыграли Финикс (116:102), а Пол Джордж принес своей команде 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 с линии штрафных).

Форвард Парусников в плей-офф в 18-м матче подряд набрал как минимум 20 очков. Ранее подобными сериями отмечались только легендарные Майкл Джордан, Коби Брайант и ЛеБрон Джеймс.

В текущем розыгрыше плей-офф Пол Джордж в среднем за игру набирает по 27,2 очка, 9,7 подбора и 6,5 передачи.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж
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