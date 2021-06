Форвард Клипперс повторил достижения Джордана, Брайанта и ЛеБрона

Клипперс в 5-м матче финала Западной конференции обыграли Финикс (116:102), а Пол Джордж принес своей команде 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 с линии штрафных).

Форвард Парусников в плей-офф в 18-м матче подряд набрал как минимум 20 очков. Ранее подобными сериями отмечались только легендарные Майкл Джордан, Коби Брайант и ЛеБрон Джеймс.

Paul George has 20 points in all 18 games this postseason.



He's the 4th player to open a postseason with a streak that long:



Michael Jordan (1992, 1997-98)

Kevin Durant (2012, 2018)

Kobe Bryant (2008)

Paul George (2021) pic.twitter.com/YGQwA6K6T8