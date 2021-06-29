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Бостон объявил имя нового главного тренера
У Селтикс перестройка
фото - celticswire.usatoday.com
Новым коучем Бостона стал бывший ассистент Сан-Антонио, Бруклина и Филадельфии Име Удока. На этой должности 43-летний американец заменил Брэда Стивенса, который после вылета Селтикс из плей-офф стал президентом клуба по баскетбольным операциям.
Удока стал 18-м главным тренером в истории Бостона. Детали его контракта на разглашаются.
Passing of the torch ☘️ pic.twitter.com/YtNCPs3ZER— Boston Celtics (@celtics) June 28, 2021
Удока в качестве помощника Грегга Поповича в Сан-Антонио в 2014 году стал чемпионом НБА.
В НБА Име Удока с 2000 по 2012 года провел 316 матчей. В среднем за игру он набирал по 5,2 очка и 2,9 подбора.
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