Бостон объявил имя нового главного тренера

Новым коучем Бостона стал бывший ассистент Сан-Антонио, Бруклина и Филадельфии Име Удока. На этой должности 43-летний американец заменил Брэда Стивенса, который после вылета Селтикс из плей-офф стал президентом клуба по баскетбольным операциям.

Удока стал 18-м главным тренером в истории Бостона. Детали его контракта на разглашаются.

Passing of the torch ☘️ pic.twitter.com/YtNCPs3ZER — Boston Celtics (@celtics) June 28, 2021

Удока в качестве помощника Грегга Поповича в Сан-Антонио в 2014 году стал чемпионом НБА.

В НБА Име Удока с 2000 по 2012 года провел 316 матчей. В среднем за игру он набирал по 5,2 очка и 2,9 подбора.