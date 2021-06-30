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Адетокумбо получил травму колена
Шок для Милуоки
фото - insider-voice.com
Двукратный MVP Яннис Адетокумбо из-за серьезного повреждения колена не смог доиграть пятый матч финала Восточной конференции против Атланты, а Милуоки проиграл со счетом 88:110.
Адетокумбо в третьей четверти столкнулся с центровым Хоукс Клинтом Капелой. Грек самостоятельно покинул площадку, однако продолжить игру не смог.
Точный диагноз Адетокумбо еще неизвестен. В ближайшие часы баскетболист пройдет МРТ.
Яннис Адетокумбо в плей-офф в среднем за игру набирает по 28,2 очка, 12,2 подбора и 5,2 передачи.
В серии между Атлантой и Милуоки равенство – 2:2.
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