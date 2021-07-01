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Данк Букера после прохода – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - USA TODAY Sports
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов шестого матча финальной серии Западной конференции между Клипперс и Финиксом.
Ежедневную подборку возглавил звездный защитник Девин Букер, который в одном из моментов отметился эффектным данком после прохода.
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