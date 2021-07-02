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НБА: Милуоки повел 3:2 в финале Восточной конференции
Еще одна победа – и Бакс в финале плей-офф
фото - dknation.draftkings.com
Милуоки – Атланта 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)
Счет в серии – 3:2
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