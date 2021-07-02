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НБА: Милуоки повел 3:2 в финале Восточной конференции

Баскетбол
(1 голосов)

Еще одна победа – и Бакс в финале плей-офф

НБА: Милуоки повел 3:2 в финале Восточной конференции

фото - dknation.draftkings.com

Новина українською

Милуоки – Атланта 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)

Счет в серии – 3:2

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В статье: НБА Атланта Хоукс Милуоки Бакс
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