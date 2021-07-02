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Зрелищный аллей-уп от Милуоки – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - kotaksports.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов пятого матча финальной серии Восточной конференции между Милуоки и Атлантой.
На первом месте расположился аллей-уп игроков Бакс Джру Холидэя и Брука Лопеса.
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