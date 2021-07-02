  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Запорожье назвал нового главного тренера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Запорожье назвал нового главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Вице-чемпион Суперлиги принял важное кадровое решение

БК Запорожье назвал нового главного тренера

фото - fbu.ua

Новина українською

Новым главным тренером БК Запорожье стал Станислав Овдеенко, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Валерия Плеханова. Сам же Плеханов покинул БК Запорожье и накануне подписал долгосрочный контракт с Харьковскими Соколами.

Овдеенко в 2019 году в статусе капитана БК Запорожье завоевал бронзу Суперлиги, после чего завершил карьеру игрока и приступил к тренерской деятельности.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Киев-Баскет подписал 24-летнего американца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...