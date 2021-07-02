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БК Запорожье назвал нового главного тренера
Вице-чемпион Суперлиги принял важное кадровое решение
фото - fbu.ua
Новым главным тренером БК Запорожье стал Станислав Овдеенко, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Валерия Плеханова. Сам же Плеханов покинул БК Запорожье и накануне подписал долгосрочный контракт с Харьковскими Соколами.
Овдеенко в 2019 году в статусе капитана БК Запорожье завоевал бронзу Суперлиги, после чего завершил карьеру игрока и приступил к тренерской деятельности.
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