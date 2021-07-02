БК Запорожье назвал нового главного тренера

Новым главным тренером БК Запорожье стал Станислав Овдеенко, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Валерия Плеханова. Сам же Плеханов покинул БК Запорожье и накануне подписал долгосрочный контракт с Харьковскими Соколами.

Овдеенко в 2019 году в статусе капитана БК Запорожье завоевал бронзу Суперлиги, после чего завершил карьеру игрока и приступил к тренерской деятельности.