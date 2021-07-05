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БК Запорожье подписал легионера из Канады
Первый новичок межсезонья
фото - fbu.ua
Вице-чемпион Суперлиги БК Запорожье объявил о подписании контракта с 24-летним канадским защитником Ясином Джозефом.
Джозеф после нескольких сезонов в команде Карлтонского университета в прошлом году в голландском БК Ландстет Хаммерс дебютировал в профессиональном баскетболе.
В среднем за игру в Нидерландах новичок запорожцев набирал по 12,4 очка, 5,2 подбора и 3,8 передачи.
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