БК Запорожье подписал легионера из Канады

Вице-чемпион Суперлиги БК Запорожье объявил о подписании контракта с 24-летним канадским защитником Ясином Джозефом.

Джозеф после нескольких сезонов в команде Карлтонского университета в прошлом году в голландском БК Ландстет Хаммерс дебютировал в профессиональном баскетболе.

В среднем за игру в Нидерландах новичок запорожцев набирал по 12,4 очка, 5,2 подбора и 3,8 передачи.