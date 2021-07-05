Грядет битва за титул: лучшие моменты сезонной серии между Милуоки и Финиксом. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие моменты сезонной серии между двумя финалистами плей-офф – Милуоки и Финиксом.

В регулярном чемпионате Санз и Бакс провели два матча – оба поединка остались за Крисом Полом и компанией.

Первый матч финала плей-офф НБА между Финиксом и Милуоки состоится в среду, 7 июля.