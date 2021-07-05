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Грядет битва за титул: лучшие моменты сезонной серии между Милуоки и Финиксом. ВИДЕО
Кто же станет чемпионом НБА?
фото - brightsideofthesun.com
Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие моменты сезонной серии между двумя финалистами плей-офф – Милуоки и Финиксом.
В регулярном чемпионате Санз и Бакс провели два матча – оба поединка остались за Крисом Полом и компанией.
Первый матч финала плей-офф НБА между Финиксом и Милуоки состоится в среду, 7 июля.
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