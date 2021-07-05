БК Днепр скрыл информацию о положительном допинг-тесте американского легионера

БК Днепр в январе объявил, что американский легионер Генри Дугат покидает клуб по семейным обстоятельствам.

"Генри остается игроком Днепра, и мы надеемся, что Дугат сможет решить все свои вопросы дома и вернуться в состав команды", - говорилось в заявлении клуба.

Теперь же официальный сайт Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ), что Дугат на самом деле все это время отбывал дисквалификацию. В конце 2020 года в допинг-пробе американца обнаружили тесте метаболиты тетрагидроканнабиола.

Примечательно, что НАДЦ внес фамилию Дугата в список отстраненных спортсменов только после того, как истек срок его дисквалификации.

Генри Дугат в прошлом сезоне отыграл за БК Днепр 11 матчей. В среднем за игру двукратный чемпион Суперлиги набирал по 8,3 очка, 4,4 подбора и 5,6 передачи.