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БК Днепр скрыл информацию о положительном допинг-тесте американского легионера

Баскетбол
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Получилось некрасиво

БК Днепр скрыл информацию о положительном допинг-тесте американского легионера

фото - basket.com.ua

Новина українською

БК Днепр в январе объявил, что американский легионер Генри Дугат покидает клуб по семейным обстоятельствам.

"Генри остается игроком Днепра, и мы надеемся, что Дугат сможет решить все свои вопросы дома и вернуться в состав команды", - говорилось в заявлении клуба.

Теперь же официальный сайт Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ), что Дугат на самом деле все это время отбывал дисквалификацию. В конце 2020 года в допинг-пробе американца обнаружили тесте метаболиты тетрагидроканнабиола.

Примечательно, что НАДЦ внес фамилию Дугата в список отстраненных спортсменов только после того, как истек срок его дисквалификации.

Генри Дугат в прошлом сезоне отыграл за БК Днепр 11 матчей. В среднем за игру двукратный чемпион Суперлиги набирал по 8,3 очка, 4,4 подбора и 5,6 передачи.

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В статье: Допинг БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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