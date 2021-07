С Адетокумбо и Полом. Кто стал MVP финалов конференций в НБА?

По материалам ESPN

Финальные серии конференций позади – на Востоке Милуоки со счетом 4:2 обыграл Атланту и впервые с 1974 года вышел в финал плей-офф, а на Западе Финикс в шести матчах выбил Клипперс, чтобы впервые за 28 лет поспорить за чемпионские перстни.

Итак, какие звезды оказали наибольшее влияние на ход финальных серий в конференциях? Разбираемся при помощи экспертов ESPN.

Персональная статистика в серии с Клипперс: 24,0 очка, 8,8 передачи, 3,3 подбора и 1,8 перехвата

Ценность игрока чаще проявляется в тех моментах, когда он не может помочь команде. Финикс забрал два стартовых матча серии с Клипперс, в которых Крис Пол не выходил на площадке. Но это не тот случай, когда на Пола может упасть тень сомнений. Даже когда ключевой плеймейкер Санз не мог быть с командой в игре, он был максимально вовлечен в общее дело – от ночных просмотров матчей по FaceTime с главным тренером Монти Уильямсом до звонков одноклубникам спустя несколько секунд после финальной серены.

Двухнедельная пауза в тренировках не могла не отразиться на кондициях 36-летнего вожака Финикса, поэтому не стоит удивляться, что после возвращения в строй Пол выдал две бледных игры, реализовав лишь 11 из 41 броска с игры. Но в то же время он раздал 19 результативных передач и набрал 7 из 15 очков в решающей четверти четвертого матча серии, победа в котором открыла Солнечным путь к долгожданному финалу.

А чтобы ни у кого не возникало сомнений, Пол в заключительном матче серии на пути к первому за 16 лет карьеры финалу плей-офф безжалостно нокаутировал бывшую команду, набросав 41 очко, включая 7 из 8 трехочковых.

Персональная статистика в серии с Атлантой: 23,7 очка, 8,0 подбора, 6,5 передачи и 1,7 перехвата.

Когда Милуоки больше всего нуждался в Крисе Миддлтоне, он взял мяч в свои руки и сделал разницу в серии с Атлантой, показав всей лиге, что заслуживает каждый доллар своего пятилетнего контракта на 177 миллионов.

Впервые Миддлтон показал себя во всей красе в концовке третьего матча, когда при счете 1:1 в серии в одиночку переиграл Атланту, набрав в решающей четверти 20 очков против 17 у Хоукс. Ту игру Крис закончил с феноменальной продуктивностью – за 42 минуты он настрелял 38 очков (15 из 26 с игры, 6 из 12 трехочковых и 2 из 2 с линии штрафных), а также собрал 11 подборов и раздал 7 результативных передач.

После неудачной четвертой игры (16 очков при 6 из 17 с игры) Миддлтону не оставалось ничего другого, кроме как собраться и стать вожаком своей команды, которая только что до конца серии потеряла Янниса Адетокумбо. И Крис не подкачал – в отсутствие грека он в среднем за игру набирал по 29 очков, 12 подборов и 7,5 передачи, а Бакс выиграли 5-й и 6-й матч серии и вышли в финал НБА.

Именно сумасшедшая третья четверть от Миддлтона в шестом матче (23 очка, 8 из 12 с игры) сняла все вопросы в победителе серии. Благодаря Крису Бакс нарастили преимущество с 4 очков до 19 и без проблем довели дело до логического завершения. Его 13 очков за 5 владений всего за 2 минуты стали тем ударом для Атланты, от которого Хоукс так и не оправились.

???? 23 for Khris Middleton in the 3Q, including the first 16 @Bucks points! ????#NBAECF presented by AT&T on TNT pic.twitter.com/XMbGFPAItw