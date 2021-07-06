С Адетокумбо и Полом. Кто стал MVP финалов конференций в НБА?

По материалам ESPN

Финальные серии конференций позади – на Востоке Милуоки со счетом 4:2 обыграл Атланту и впервые с 1974 года вышел в финал плей-офф, а на Западе Финикс в шести матчах выбил Клипперс, чтобы впервые за 28 лет поспорить за чемпионские перстни.

Итак, какие звезды оказали наибольшее влияние на ход финальных серий в конференциях? Разбираемся при помощи экспертов ESPN.

Крис Пол (Финикс Санз, разыгрывающий)

Персональная статистика в серии с Клипперс: 24,0 очка, 8,8 передачи, 3,3 подбора и 1,8 перехвата

Ценность игрока чаще проявляется в тех моментах, когда он не может помочь команде. Финикс забрал два стартовых матча серии с Клипперс, в которых Крис Пол не выходил на площадке. Но это не тот случай, когда на Пола может упасть тень сомнений. Даже когда ключевой плеймейкер Санз не мог быть с командой в игре, он был максимально вовлечен в общее дело – от ночных просмотров матчей по FaceTime с главным тренером Монти Уильямсом до звонков одноклубникам спустя несколько секунд после финальной серены.

Booker FaceTiming Chris Paul after the W. ✊



pic.twitter.com/gT4bm6pVIp — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 21, 2021

Двухнедельная пауза в тренировках не могла не отразиться на кондициях 36-летнего вожака Финикса, поэтому не стоит удивляться, что после возвращения в строй Пол выдал две бледных игры, реализовав лишь 11 из 41 броска с игры. Но в то же время он раздал 19 результативных передач и набрал 7 из 15 очков в решающей четверти четвертого матча серии, победа в котором открыла Солнечным путь к долгожданному финалу.

А чтобы ни у кого не возникало сомнений, Пол в заключительном матче серии на пути к первому за 16 лет карьеры финалу плей-офф безжалостно нокаутировал бывшую команду, набросав 41 очко, включая 7 из 8 трехочковых.

Крис Миддлтон (Милуоки, форвард)

Персональная статистика в серии с Атлантой: 23,7 очка, 8,0 подбора, 6,5 передачи и 1,7 перехвата.

Когда Милуоки больше всего нуждался в Крисе Миддлтоне, он взял мяч в свои руки и сделал разницу в серии с Атлантой, показав всей лиге, что заслуживает каждый доллар своего пятилетнего контракта на 177 миллионов.

Впервые Миддлтон показал себя во всей красе в концовке третьего матча, когда при счете 1:1 в серии в одиночку переиграл Атланту, набрав в решающей четверти 20 очков против 17 у Хоукс. Ту игру Крис закончил с феноменальной продуктивностью – за 42 минуты он настрелял 38 очков (15 из 26 с игры, 6 из 12 трехочковых и 2 из 2 с линии штрафных), а также собрал 11 подборов и раздал 7 результативных передач.

После неудачной четвертой игры (16 очков при 6 из 17 с игры) Миддлтону не оставалось ничего другого, кроме как собраться и стать вожаком своей команды, которая только что до конца серии потеряла Янниса Адетокумбо. И Крис не подкачал – в отсутствие грека он в среднем за игру набирал по 29 очков, 12 подборов и 7,5 передачи, а Бакс выиграли 5-й и 6-й матч серии и вышли в финал НБА.

Именно сумасшедшая третья четверть от Миддлтона в шестом матче (23 очка, 8 из 12 с игры) сняла все вопросы в победителе серии. Благодаря Крису Бакс нарастили преимущество с 4 очков до 19 и без проблем довели дело до логического завершения. Его 13 очков за 5 владений всего за 2 минуты стали тем ударом для Атланты, от которого Хоукс так и не оправились.

???? 23 for Khris Middleton in the 3Q, including the first 16 @Bucks points! ????#NBAECF presented by AT&T on TNT pic.twitter.com/XMbGFPAItw — NBA (@NBA) July 4, 2021

Девин Букер (Финикс, защитник)

Персональная статистика в серии с Клипперс: 25,5 очка, 5,8 подбора, 4,7 передачи и 1,0 перехвата

В защитной маске или без нее Девин Букер продолжил менять репутацию баскетболиста с пустой статистикой до человека, который способен вывести свою команду в плей-офф НБА.

В первые пять сезонов НБА у Букера были недоброжелатели, которые не верили даже в то, что он способен привести команду к победе в серии плей-офф, не говоря уже о том, чтобы пройти через невероятно конкурентный Запад. Это восприятие начало меняться в прошлом сезоне в «пузыре», когда ведомый Букером Финикс выдал 8:0, пусть эти победы и не помогли Санз прорваться в плей-офф.

А в первом матче серии с Клипперс Девин показал, что давно стал суперзвездой – без травмированного Криса Пола он собрал свой первый трипл-дабл в карьере, да еще и отгрузил в корзину Парусников 40 очков.

Во втором матче после лобового столкновения с Патриком Беверли Букер сломал нос в трех местах и был вынужден выходить на площадку в защитной маске. Эта неприятность неслабо ударила по его бросковой эффективности – в четырех заключительных матчах серии главный скорер Финикса реализовал только 35,2% бросков с игры, включая 6 из 25 трехочковых, но возвращение Пола позволило снять нагрузку с Букера, хоть он и продолжил играть почти 41 минуту за вечер. Даже в таком состоянии Букер приносил Финиксу по 23,3 очка за игру, реализовав 19 из 22 бросков с линии штрафных.

Пол Джордж (Клипперс, форвард)

Персональная статистика в серии с Финиксом: 28,7 очка, 10,5 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата

После прошлогоднего конфуза в «пузыре» дерзкое прозвище Пола Джорджа Playoff P благодаря острым языкам мгновенно трансформировалось в унизительное Pandemic P. Этим летом форвард Клипперс показал, что все еще способен выдавать в плей-офф эффективность уровня суперзвезды.

После травмы Кавая Леонарда Джордж помог Клипперс пройти Юту на пути к первому в истории франшизы финалу конференции, а в серии с Финиксом делал все что только было в его силах, чтобы его команда вслед за Денвером не стала второй жертвой «Suns in 4».

Джордж только в заключительном матче серии взял меньше 20 бросков с игры, а также в среднем в каждом поединке по 10 раз выходил на линию штрафных. Он выполнил колоссальный объем работы на обеих половинах площадки и показал, что у Клипперс есть будущее даже в том случае, если Леонард в межсезонье решит сменить Лос-Анджелес на местечко потеплее.

Paul George is the 6th player with 500 points, 150 rebounds and 100 assists in a single postseason, joining LeBron James (8x), Larry Bird (3x), Charles Barkley, Clyde Drexler and Tim Duncan. pic.twitter.com/65DRuqtZHt — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 1, 2021

Яннис Адетокумбо (Милуоки, форвард)

Персональная статистика в серии с Атлантой: 26,5 очка, 10,0 подбора, 5,5 передачи и 1,5 перехвата

Двукратный MVP из-за травмы колена пропустил два заключительных матча серии с Атлантой, что не помешало Бакс выиграть оба поединка с разницей в 11 очков. Но Милуоки не смог бы выйти в финал плей-офф без своего греческого лидера.

За три полноценных матча серии с Хоукс Адетокумбо в среднем набирал 30,7 очка, 10,7 подбора и 6,3 передачи при 59% реализации бросков с игры.

Третья игра стала символом влияния Янниса на Милуоки. Прежде чем Миддлтон выдал свою феерию в решающей четверти, именно Адетокумбо был той единственной причиной, почему Бакс все еще оставались в игре. За три четверти он набил 28+11 подборов и только потом уступил мяч «горячему» одноклубнику.

Даже в проигранном первом матче Адетокумбо был великолепен – за 41 минуту грек набрал 34 очка и остановился в одной результативной передачи от второго в карьере трипл-дабла в плей-офф.