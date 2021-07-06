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Прометей узнал потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов
Жеребьевка уже завтра
фото - fbu.ua
БК Прометей получил потенциальных соперников по 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Чемпион Суперлиги за выход в следующий этап еврокубка сыграет с АЕКом (Кипр), Монсом (Бельгия), Левски (Болгария) или Спортингом (Португалия).
Жеребьевка регулярного чемпионата и квалификации Лиги чемпионов пройдет в среду, 7 июля.
Первый матч квалификации Лиги Чемпионов БК Прометей проведет не ранее 13 сентября. Основной турнир стартует 4 октября.
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