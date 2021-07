Милуоки vs Финикс. Что нужно знать о финале плей-офф НБА?

Когда Бруклин добавил к дуэту Кевин Дюрант – Кайри Ирвинг суперзвезду Хьюстона Джеймса Хардена, а Лейкерс в помощники к ЛеБрону Джеймсу и Энтони Дэвису подписали Монтрезла Харрелла и Денниса Шредера, в НБА многие решили, что с финалом плей-офф уже все ясно. Однако как это часто бывает на деле все вышло совсем иначе – вместо Бруклина и Лейкерс до решающей серии сезона добрались их обидчики из Милуоки и Финикса.

Финикс сыграет в финале впервые со времен разборки с Чикаго Джордана в 1993 году

Команда Монти Уильямса в регулярном чемпионате с показателем 51-21 на Западе уступила только Юте, а в первом раунде плей-офф Финиксу пришлось столкнуться с действующими чемпионами лиги Лейкерс, которые из-за травмы Энтони Дэвиса прорвались в плей-офф в самый последний момент после победы над Голден Стэйтом в турнире плей-ин.

Этот был тот уникальный случай, когда команда со вторым номером посева считалась безапелляционным аутсайдером серии. Финикс уступал 1:2 и проигрывал «-11» во второй четверти третьего матча, но затем Лейкерс до конца серии снова остались без Дэвиса, а 36-летний ЛеБрон Джеймс в одиночку вытащить Озерных на себе уже не смог и впервые в карьере проиграл в первом раунде плей-офф. Несмотря на очевидное влияние травмы суперзвезды, это не выглядело так, будто на Финикс свалилась удача. Санз на самом деле были хороши и заслуженно свалили гранда из Лос-Анджелеса.

Серия второго раунда против MVP регулярного чемпионата Николы Йокича и его Денвера для Финикса сложилась неожиданно легко. Солнечные организовали «свип», а Крис Пол выдал, возможно, сильнейшую серию в карьере – звездный плеймейкер в среднем за игру набирал по 25,5 очка (62,7% с игры, 75% трехочковых, 100% с линии штрафных) и раздал 41 ассист при всего 5 потерях. А символом противостояния стал болельщик Финикса, который в выездном матче брутально наказал местных задир и точно спрогнозировал победу своей команды в четырех матчах.

Suns in 4 guy to Pat Bev after the game: pic.twitter.com/cHylTh6CZb — LeBron’s IQ (@emanuelgodina) July 1, 2021

Переносимся к финалу конференции против Клипперс. И в этом случае Финиксу повезло с отсутствием Кавая Леонарда, однако и у Санз Крис Пол пропустил два первых матча серии. Но это не была легкая прогулка для Финикса – второй матч серии они выиграли только после невероятного аллей-упа ДеАндре Эйтона за 0,9 секунды до конца игры, затем чуть не растеряли 16-очковое преимущество в самом странном матче плей-офф (84:80), а когда у Клипперс появилась надежда на седьмой матч, то Пол набрал 41 очко и прибил бывшую команду в ее же логове.

У Милуоки первый финал со времен Чемберлена и Робертсона

В ноябре Бакс сформировали одно из лучших трио в НБА, выменяв к Яннису Адетокумбо и Крису Миддлтону Джру Холидея из Нью-Орлеана. Обновленная команда под руководством все того же Майка Буденхольцера прогнозируемо легко прошла регулярный чемпионат, уступив на Востоке только Филадельфии и Бруклину.

За океаном Милуоки пророчили огромные проблемы в серии первого раунда с Майами, однако на деле все закончилось выносом в одну калитку. Борьба в этой паре была только в первом матче, который Бакс забрали в овертайме. А дальше начались сплошные разгромы – в 34 очка, затем в 29 и напоследок в 17.

Серия второго раунда с Бруклином могла бы стать классической, если бы не колоссальное влияние травм. Нетс вели 2:0, однако вскоре потеряли не только Джеймса Хардена, но еще и Кайри Ирвинга. Милуоки отыгрался, несмотря на отчаянное сопротивление Кевина Дюранта (43,0 очка за игру в трех последних матчах серии) и добил изнеможенный Бруклина в овертайме седьмого матча.

Впечатление от финала конференции против сенсационной Атланты, последовательно преградившей путь Нью-Йорку и Филадельфии, также подпортили травмы. У Хоукс два матча после нелепого столкновения с судьей пропустил Трэй Янг, а Бакс при счете 2:2 решающие победы в серии добывали без Янниса Адетокумбо. Отсутствие грека для Милуоки оказалось незамеченным благодаря мощной игре Холидея, Миддлтона и Брука Лопеса – каждый из этого трио в двух финальных матчах Востока набрал как минимум по 46 очков.

Inside the locker room after the Bucks clinch a spot in the #NBAFinals!! pic.twitter.com/vmh7vHAKaY — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 4, 2021

Как Милуоки и Финикс провели сезонную серию?

Финикс в регулярном чемпионате выиграл оба матча у Милуоки – и оба раза ключевой становилась хладнокровность Девина Букера при исполнении штрафных бросков в клатче. Команды не особо напрягались в защите, дважды пробив отметку в 240 набранных очков, а Яннис Адетокумбо в среднем за игру отгружал в кольцо Санз невероятные 40 баллов!

11 февраля: Финикс – Милуоки 125:124

Топ-перформанс: Яннис Адетокумбо (47+11 подборов+5 передач).

20 апреля: Милуоки – Финикс 127:128 (ОТ)

Топ-перформанс: Яннис Адетокумбо (33+8 подборов).

Главный вопрос финала: что с Адетокумбо?

Яннис Адетокумбо в четвертом матче серии с Атлантой получил травму колена и со стороны наблюдал, как Бакс вырывают путевку в финал плей-офф. Его участие в первом матче с Финиксом все еще находится под вопросом.

In the NBA, Giannis Antetokounmpo off with knee hyperextension injury. Unfortunately brings many possibilities.

Best case: bone bruise, PCL/capsular sprain

Worst case: ACL injury

Hope for best case but concerned w significant hyperextension movement. ????????pic.twitter.com/6DYIDcY5SG — NRL PHYSIO (@nrlphysio) June 30, 2021

Давайте еще раз вслух проговорим, кто такой Адетокумбо. Грек – двукратный MVP и один из самых доминирующих двухсторонних баскетболистов в мире. Если он будет готов играть на уровне, близкому к оптимальному, то у Милуоки будет лучший игрок в серии. Если же нет, то сложно понять, как Бакс выиграют титул.

С Адетокумбо на площадке Милуоки получает неудержимую машину по штамповке очков из трехсекундной зоны и игрока, который одним лишь своим присутствием способен растянуть оборону соперника. Да, на средней и дальней дистанции эффективность Янниса резко падает, а на его штрафные броски без слез не взглянешь, но так ведь и у Шакила О’Нила были схожие проблемы, что не помешало ему стать трехкратным MVP финалов. Адетокумбо может стать для Милуоки своим Шаком, если конечно его колено готово к серии с Финиксом.

Способность Адетокумбо с легкостью превращать проходы в данки необходима Милуоки и для того, чтобы отвлечь ключевые защитные ресурсы Финикса от Криса Миддлтона и Джру Холидея, которые в теории будут поддерживать лидера бомбардировками с периметра.

У своего кольца Адетокумбо не менее важен. Его уникальная антропометрия позволяет ему защищаться на пяти позициях – от разыгрывающего Криса Пола до центрового ДеАндре Эйтона. Сочетание скорости, габаритов и баланса делает Адетокумбо одним из самых разносторонних и эффективных защитников лиги. В отличие от других элитных защитников, в том числе Кавая Леонарда из Клипперс и Руди Гобера из Юти, Адетокумбо преуспевает как на периметре, так и в трехсекундной зоне. Очень немногие игроки в истории НБА обладают подобными характеристиками.

Добавьте к этому, что грек также является одним из лучших подбирающих защитников в лиге, и вы останетесь с простым выводом: Милуоки будет намного проще защищаться, если Адетокумбо будет на площадке.

Дуэль, которая может решить судьбу финала: Пол против Холидэя

Крису Полу понадобилось 16 сезонов, чтобы впервые дойти до Финала НБА – и один из величайших разыгрывающих в истории лиги явно не настроен упускать этот, вероятно, последний шанс. По ходу пост-сезона Финикс доказал, что может побеждать без Пола, но именно 36-летний ветеран наряду с Монти Уильямсом, словно заправский дирижер, задает правильный ритм командном оркестру Санз.

Есть ли у Милуоки ресурсы для противодействия Полу? Да! С приходом в команду Джру Холидея Бакс получили одного из лучших «телохранителей» в лиге. Холидей долгое время считался одним из самых недооцененных игроков НБА, особенно в плане обороны, хотя американец уже дважды попадал в символические защитные пятерки. Финал плей-офф и противостояние с самим Полом – шикарный шанс для Холидея выйти из тени, преследующей его на протяжении всей карьеры.

Jrue Holiday this postseason: 17.6 points, 8.4 assists

Chris Paul this postseason: 18.1 points, 8.3 assists



Winner of the PG battle likely wins this title. Gunna be fun! — Kyle Soppe (@KyleSoppeESPN) July 4, 2021

Статистика гласит, что Пола не особо тревожат защитные навыки Холидея и его превосходство в антропометрии и свежести ног. За последние четыре сезона Холидей непосредственно опекал Пола на протяжении 25 минут и 25 секунд – за это время ветеран набросал 35 очков с превосходной бросковой линейкой (11 из 21 с игры, 5 из 7 трехочковых и 8 из 8 с линии штрафных) и раздал 13 ассистов при лишь одной потере.

Джру Холидею придется вывести свою оборону на новый уровень, если Милуоки хочет сдержать Криса Пола и помешать Финиксу завладеть титулом.

А что с расписанием? И где смотреть?

Финальная серия плей-офф НБА начнется сегодня ночью. Поскольку Финикс был успешней Милуоки в регулярном чемпионате, преимущество домашней площадки будет именно у Санз.

Крис Пол и компания проведут два первых матча серии в Аризоне, затем финал на две игры переедет в Висконсин. Дальше в случае необходимости Финикс и Милуоки будут обмениваться домашними матчами. Седьмая игра пройдет на домашней арене Солнечных.

На территории Украины все матчи финала плей-офф НБА в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Начало первого поединка – в 04:00 по киевскому времени.