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Финикс уверенно разобрался с Милуоки в первом матче финала НБА
Санз сделали первый шаг к титулу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финикс – Милуоки 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)
Счет в серии – 1:0
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