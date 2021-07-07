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Зверский блок-шот Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов первого матча финала плей-офф между Финиксом и Милуоки.
На первое место взлетел двукратный MVP из Бакс Яннис Адетокумбо со своим эффектным блок-шотом на Микаэле Бриджесе.
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