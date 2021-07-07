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Прометей подписал экс-центрового Запорожья
Первый новичок для чемпионов Суперлиги
фото - fbu.ua
БК Прометей сообщил о заключении контракта с 29-летним украинским центровым Дмитрием Тихоновым, который в прошлом сезоне с БК Запорожье завоевал серебряные медали чемпионата Украины.
Тихонов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 48 матчей. В среднем за игру бигмен набирал по 9,5 очка и 6,3 подбора.
Наряду с подписанием Тихонова Прометей продлил контракты с Лукашовым, Сидоровым, Петровым, Беликовым и Стефенсом.
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