Прометей подписал экс-центрового Запорожья

БК Прометей сообщил о заключении контракта с 29-летним украинским центровым Дмитрием Тихоновым, который в прошлом сезоне с БК Запорожье завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

Тихонов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 48 матчей. В среднем за игру бигмен набирал по 9,5 очка и 6,3 подбора.

Наряду с подписанием Тихонова Прометей продлил контракты с Лукашовым, Сидоровым, Петровым, Беликовым и Стефенсом.