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Прометей подписал экс-центрового Запорожья

Баскетбол
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Первый новичок для чемпионов Суперлиги

Прометей подписал экс-центрового Запорожья

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Прометей сообщил о заключении контракта с 29-летним украинским центровым Дмитрием Тихоновым, который в прошлом сезоне с БК Запорожье завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

Тихонов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 48 матчей. В среднем за игру бигмен набирал по 9,5 очка и 6,3 подбора.

Наряду с подписанием Тихонова Прометей продлил контракты с Лукашовым, Сидоровым, Петровым, Беликовым и Стефенсом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей узнал потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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