Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пол в первом матче финала НБА повторил рекорд Джордана
Как же хорош ветеран!
фото - twitter.com
Финикс на старте решающей серии плей-офф обыграл Милуоки (118:105), а плеймейкер Санз Крис Пол набрал 32 очка (12 из 19 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 4 подбора и отдал 9 результативных передач.
Пол стал первым дебютантом финалов со времен Майкла Джордана, которому удалось набрать как минимум 30 очков при 8 ассистах.
Chris Paul is the first player with 30 points and 8 assists in a Finals debut since Michael Jordan in 1991. pic.twitter.com/Gmg4o2TeSn— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 7, 2021
Также Крис Пол стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара и Тима Данкана, который в 36-летнем возрасте в финале плей-офф набрал как минимум 30 очков.
Популярное сейчас
- Голкипер отодвинул Месси на второй план. ВИДЕО, как Аргентина выиграла по пенальти у Колумбии
- Расписание и результаты Евро-2020
- Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.). Статус-кво 20-го века восстановлен
- Милуоки победили Аталанту и вышли в финал НБА
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО