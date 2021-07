Пол в первом матче финала НБА повторил рекорд Джордана

Финикс на старте решающей серии плей-офф обыграл Милуоки (118:105), а плеймейкер Санз Крис Пол набрал 32 очка (12 из 19 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 4 подбора и отдал 9 результативных передач.

Пол стал первым дебютантом финалов со времен Майкла Джордана, которому удалось набрать как минимум 30 очков при 8 ассистах.

Chris Paul is the first player with 30 points and 8 assists in a Finals debut since Michael Jordan in 1991. pic.twitter.com/Gmg4o2TeSn