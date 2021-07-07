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Пол в первом матче финала НБА повторил рекорд Джордана

Баскетбол
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Как же хорош ветеран!

Пол в первом матче финала НБА повторил рекорд Джордана

фото - twitter.com

Новина українською

Финикс на старте решающей серии плей-офф обыграл Милуоки (118:105), а плеймейкер Санз Крис Пол набрал 32 очка (12 из 19 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 4 подбора и отдал 9 результативных передач.

Пол стал первым дебютантом финалов со времен Майкла Джордана, которому удалось набрать как минимум 30 очков при 8 ассистах.

Также Крис Пол стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара и Тима Данкана, который в 36-летнем возрасте в финале плей-офф набрал как минимум 30 очков.

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В статье: НБА Майкл Джордан Крис Пол
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