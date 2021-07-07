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Зеленский хочет совместно с Литвой провести в Украине Евробаскет

Баскетбол
(1 голосов)

Амбициозная идея

Зеленский хочет совместно с Литвой провести в Украине Евробаскет

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине предложил президенту Литвы Гитанасу Науседе совместно организовать Евробаскет.

"Хочу предложить Литве идею совместной организации одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу – Евробаскета.

Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаба", - заявил Зеленский.

Украина должна была единолично принимать Евробаскет в 2015 году, однако за год до проведения чемпионата Европы ФИБА отобрала у страны право на проведение турнира из-за нестабильной политической ситуации и военного конфликта на Донбассе.

Евробаскет-2022 пройдет в Германии, Чехии, Грузии и Италии. Место проведение следующего чемпионата Европы еще не определено.

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В статье: Евробаскет Владимир Зеленский
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