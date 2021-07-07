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БК Прометей сыграет с Левски на старте квалификации Лиги Чемпионов
Чемпион Суперлиги получил первого соперника
Международная федерация баскетбола провела жеребьевку квалификации и основного раунда Лиги чемпионов.
Украинский Прометей в 1/4 финала квалификации встретится с Левски (Болгария). Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Опавой (Чехия).
???? Qualification Rounds are set! Who will make it to the #BasketballCL Regular Season?— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 7, 2021
Даты проведения матчей квалификации Лиги Чемпионов еще неизвестны.
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