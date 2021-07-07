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БК Прометей сыграет с Левски на старте квалификации Лиги Чемпионов

Баскетбол
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Чемпион Суперлиги получил первого соперника

БК Прометей сыграет с Левски на старте квалификации Лиги Чемпионов

Новина українською

Международная федерация баскетбола провела жеребьевку квалификации и основного раунда Лиги чемпионов.

Украинский Прометей в 1/4 финала квалификации встретится с Левски (Болгария). Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Опавой (Чехия).

Даты проведения матчей квалификации Лиги Чемпионов еще неизвестны.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Зеленский хочет совместно с Литвой провести в Украине Евробаскет.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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