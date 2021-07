БК Прометей сыграет с Левски на старте квалификации Лиги Чемпионов

Международная федерация баскетбола провела жеребьевку квалификации и основного раунда Лиги чемпионов.

Украинский Прометей в 1/4 финала квалификации встретится с Левски (Болгария). Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Опавой (Чехия).

???? Qualification Rounds are set! Who will make it to the #BasketballCL Regular Season?