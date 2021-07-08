Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мини-фильм первого матча финала НБА между Финиксом и Милуоки. ВИДЕО
Обязательно к просмотру
фото - yscpl.net
Официальный YouTube-канал НБА представил мини-фильм первого поединка чемпионской серии между Финиксом и Милуоки.
Санз на домашней арене обыграли Бакс со счетом 118:105 и сделали первый шаг к титулу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Определились оба финалист. Сетка плей-офф Евро-2020
- Расписание и результаты Евро-2020
- Кейн не забил пенальти, но сам же добил и вывел Англию вперёд в матче с Данией
- С Адетокумбо и Полом. Кто стал MVP финалов конференций в НБА?
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...