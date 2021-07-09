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Финикс повел 2:0 в финале плей-офф НБА
Санз забрали оба домашних матча
фото - sportsbookwire.usatoday.com
Финикс – Милуоки 118:108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30)
Счет в серии – 2:0
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