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Адетокумбо в матче с Финиксом превзошел Брайанта и ЛеБрона

Баскетбол
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Мощный перформанс грека

Адетокумбо в матче с Финиксом превзошел Брайанта и ЛеБрона

фото - USA TODAY Sports

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Милуоки во втором матче финала плей-офф со счетом 108:118 проиграл Финиксу.

Лидер Бакс Яннис Адетокумбо набрал 42 очка и собрал 12 подборов. В третьей четверти грек набрал 20 очков и превзошел достижения Коби Брайанта и ЛеБрона Джеймса, которые в финале за одну 12-минутку никогда не набирали больше 19 баллов.

20 очков Адетокумбо за четверть – лучший результат в финалах НБА со времен 22 баллов Майкла Джордана в решающей серии плей-офф 1993 года против Финикса.

Рекордсменом НБА по количеству очков за четверть в финале является экс-разыгрывающий Детройта Айзея Томас – 25 баллов в 1988 году против Лейкерс.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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