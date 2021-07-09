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Адетокумбо в матче с Финиксом превзошел Брайанта и ЛеБрона
Мощный перформанс грека
фото - USA TODAY Sports
Милуоки во втором матче финала плей-офф со счетом 108:118 проиграл Финиксу.
Лидер Бакс Яннис Адетокумбо набрал 42 очка и собрал 12 подборов. В третьей четверти грек набрал 20 очков и превзошел достижения Коби Брайанта и ЛеБрона Джеймса, которые в финале за одну 12-минутку никогда не набирали больше 19 баллов.
20 очков Адетокумбо за четверть – лучший результат в финалах НБА со времен 22 баллов Майкла Джордана в решающей серии плей-офф 1993 года против Финикса.
Giannis Antetokounmpo scored 20 points in the 3rd quarter.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 9, 2021
That's the most in a Finals quarter since Michael Jordan scored 22 in 1993, also vs the Suns.
h/t @EliasSports pic.twitter.com/riWNXw0DgS
Рекордсменом НБА по количеству очков за четверть в финале является экс-разыгрывающий Детройта Айзея Томас – 25 баллов в 1988 году против Лейкерс.
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