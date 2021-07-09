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Яркий блок-шот на Букере – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - nba.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов второго матча финала НБА между Финиксом и Милуоки.
Традиционную подборку возглавил разыгрывающий Бакс Джру Холидей, который в одном из моментов эффектно «накрыл» звездного защитника Санз Девина Букера.
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