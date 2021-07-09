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БК Запорожье подписал тяжелого форварда из США
Новичок для вице-чемпионов Суперлиги
фото - newcastle-eagles.com
БК Запорожье на клубной странице в Instagram сообщил о заключении контракта с 26-летним тяжелым форвардом Эваном Максвеллом.
Максвелл после выступлений на студенческом уровне отправился строить карьеру в Европу, поиграв в Словакии и Великобритании.
В прошлом сезоне в составе БК Ньюкасл Инглз новичок запорожцев выиграл чемпионат и Кубок Великобритании.
У Максвелла солидная индивидуальная статистика – 13,0 очка в чемпионате и 19,2 балла в Кубке.
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