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БК Запорожье подписал тяжелого форварда из США

Баскетбол
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Новичок для вице-чемпионов Суперлиги

БК Запорожье подписал тяжелого форварда из США

фото - newcastle-eagles.com

Новина українською

БК Запорожье на клубной странице в Instagram сообщил о заключении контракта с 26-летним тяжелым форвардом Эваном Максвеллом.

Максвелл после выступлений на студенческом уровне отправился строить карьеру в Европу, поиграв в Словакии и Великобритании.

В прошлом сезоне в составе БК Ньюкасл Инглз новичок запорожцев выиграл чемпионат и Кубок Великобритании.

У Максвелла солидная индивидуальная статистика – 13,0 очка в чемпионате и 19,2 балла в Кубке.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Одесса подписал опытного украинского центрового.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье
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