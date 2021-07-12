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Милуоки разгромил Финикс в третьем матче финала НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Бакс уверенно забрали первый домашний матч

Милуоки разгромил Финикс в третьем матче финала НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Милуоки – Финикс 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24)

Счет в серии – 1:2

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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