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Милуоки разгромил Финикс в третьем матче финала НБА
Бакс уверенно забрали первый домашний матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Милуоки – Финикс 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24)
Счет в серии – 1:2
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