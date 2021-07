Адетокумбо повторил достижения ЛеБрона и О’Нила

Милуоки в третьем матче финала НБА разбил Финикс (120:100) и сократил отставание в серии (1:2).

Лидер Бакс Яннис Адетокумбо за 38 минут набрал 41 очко (14 из 23 с игры, 0 из 2 трехочковых, 13 из 17 с линии штрафных), собрал 13 подборов и отдал 6 результативных передач.

Адетокумбо стал всего третьим баскетболистом в истории НБА, которому в двух подряд матчах в финале удавалось собрать дабл-дабл с как минимум 40 очками. Двукратный MVP встал в один ряд с экс-центровым Лейкерс Шакилом О’Нилом и ЛеБроном Джеймсом, который оформил аналогичное достижение в 2016 году в составе Кливленда.

