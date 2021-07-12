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Адетокумбо повторил достижения ЛеБрона и О’Нила

Баскетбол
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Грек в ударе

Адетокумбо повторил достижения ЛеБрона и О’Нила

фото - sltrib.com

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Милуоки в третьем матче финала НБА разбил Финикс (120:100) и сократил отставание в серии (1:2).

Лидер Бакс Яннис Адетокумбо за 38 минут набрал 41 очко (14 из 23 с игры, 0 из 2 трехочковых, 13 из 17 с линии штрафных), собрал 13 подборов и отдал 6 результативных передач.

Адетокумбо стал всего третьим баскетболистом в истории НБА, которому в двух подряд матчах в финале удавалось собрать дабл-дабл с как минимум 40 очками. Двукратный MVP встал в один ряд с экс-центровым Лейкерс Шакилом О’Нилом и ЛеБроном Джеймсом, который оформил аналогичное достижение в 2016 году в составе Кливленда.

При счете 1:2 не в пользу Милуоки четвертый матч финала НБА против Финикса будет сыгран на площадке Бакс в среду, 14 июля.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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