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Зверский данк форварда Финикса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Reuters
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов третьего матча финала плей-офф между Милуоки и Финиксом (120:100).
На первом месте оказался данк форварда Санз Кэмерона Джонсона через экс-игрока БК Донецк Пи Джей Такера.
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