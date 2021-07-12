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Киев-Баскет подписал MVP Суперлиги
Мощное усиление для столичной команды
фото - fbu.ua
Киев-Баскет объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Кеффи, который в прошлом сезоне помог БК Запорожье взять серебряные медали Суперлиги.
Кеффи в сезоне 2020-2021 стал самым ценным игроком Суперлиги и выиграл гонку бомбардиров. Также новичок Киев-Баскет вошел в символическую пятерку чемпионата.
На счету Майка Кеффи в Суперлиге 51 матч. В среднем за игру американец набирает по 17,2 очка, 4,2 подбора и 7,5 передач.
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