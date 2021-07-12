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Киев-Баскет подписал MVP Суперлиги

Баскетбол
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Мощное усиление для столичной команды

Киев-Баскет подписал MVP Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Киев-Баскет объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Кеффи, который в прошлом сезоне помог БК Запорожье взять серебряные медали Суперлиги.

Кеффи в сезоне 2020-2021 стал самым ценным игроком Суперлиги и выиграл гонку бомбардиров. Также новичок Киев-Баскет вошел в символическую пятерку чемпионата.

На счету Майка Кеффи в Суперлиге 51 матч. В среднем за игру американец набирает по 17,2 очка, 4,2 подбора и 7,5 передач.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье подписал тяжелого форварда из США.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет Майк Кеффи
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