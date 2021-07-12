Киев-Баскет подписал MVP Суперлиги

Киев-Баскет объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Кеффи, который в прошлом сезоне помог БК Запорожье взять серебряные медали Суперлиги.

Кеффи в сезоне 2020-2021 стал самым ценным игроком Суперлиги и выиграл гонку бомбардиров. Также новичок Киев-Баскет вошел в символическую пятерку чемпионата.

На счету Майка Кеффи в Суперлиге 51 матч. В среднем за игру американец набирает по 17,2 очка, 4,2 подбора и 7,5 передач.