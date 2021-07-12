БК Запорожье подписал центрового из Литвы

БК Запорожье на клубной странице в Facebook объявил о заключении контракта с 29-летним центровым из Литвы Антанасом Удрасом.

Удрас в прошлом сезоне выступал в чемпионате Исландии за БК Тиндастолл. В 20 матчах местного чемпионата новичок запорожцев в среднем за игру набирал по 13,1 очка и 7,4 подбора.

БК Запорожье в сезоне 2020-2021 дошел до финала Суперлиги, проиграв в решающей серии сезона Прометею.