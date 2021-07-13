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Мини-фильм третьего матча финала плей-офф НБА. ВИДЕО
Смотрим, как Милуоки возвращался в серию
фото - theathletic.com
Официальный YouTube-канал НБА представил альтернативный взгляд на третий матч финальной серии плей-офф между Милуоки и Финиксом.
На домашней арене Бакс благодаря мощной игре Янниса Адетокумбо (41+13 подборов) разбили Санз со счетом 120:100 и сократили отставание в серии (1:2).
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