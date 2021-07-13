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Ягупова продлила контракт с Фенербахче до 2024 года

Баскетбол
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Украинка выбрала стабильность

Ягупова продлила контракт с Фенербахче до 2024 года

Новина українською

Турецкий Фенербахче объявил о подписании нового трехлетнего контракта с капитаном сборной Украины Алиной Ягуповой.

Ягупова в прошлом сезоне впервые стала чемпионкой Турции, а также во второй раз в карьере была признана MVP Евролиги.

В чемпионате Турции украинка в среднем за игру набирала по 18,8 очка, 5,9 подбора и 6,4 передачи, а в Евролиге ее средняя статистика составляла 20,0 очка, 5,9 подбора и 4,9 ассиста.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ягуповой вручили государственный орден.

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В статье: Алина Ягупова БК Фенербахче
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