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Ягупова продлила контракт с Фенербахче до 2024 года
Украинка выбрала стабильность
Турецкий Фенербахче объявил о подписании нового трехлетнего контракта с капитаном сборной Украины Алиной Ягуповой.
Ягупова в прошлом сезоне впервые стала чемпионкой Турции, а также во второй раз в карьере была признана MVP Евролиги.
В чемпионате Турции украинка в среднем за игру набирала по 18,8 очка, 5,9 подбора и 6,4 передачи, а в Евролиге ее средняя статистика составляла 20,0 очка, 5,9 подбора и 4,9 ассиста.
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