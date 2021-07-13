Сборная США проиграла второй товарищеский матч подряд

После сенсационного фиаско в контрольном матче с Нигерией (87:90) сборная США с Кевином Дюрантом, Брэдли Билом и Дамьеном Лиллардом проиграла и Австралии (83:91).

До июля с момента дебюта в сборной США профессионалов американцы с 1992 года выиграли 54 из 53 товарищеских матчей.

Сборная США выиграла три последних Олимпиады. За три последних олимпийских циклах у американцев не было ни одного поражения, в то числе и в товарищеских матчах.

На групповом этапе Олимпиады в Токио сборная США сыграет с Ираном, Францией и Чехией.