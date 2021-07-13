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Сборная США проиграла второй товарищеский матч подряд
Парни Грегга Поповича что-то не впечатляют
фото - cbssports.com
После сенсационного фиаско в контрольном матче с Нигерией (87:90) сборная США с Кевином Дюрантом, Брэдли Билом и Дамьеном Лиллардом проиграла и Австралии (83:91).
До июля с момента дебюта в сборной США профессионалов американцы с 1992 года выиграли 54 из 53 товарищеских матчей.
Сборная США выиграла три последних Олимпиады. За три последних олимпийских циклах у американцев не было ни одного поражения, в то числе и в товарищеских матчах.
На групповом этапе Олимпиады в Токио сборная США сыграет с Ираном, Францией и Чехией.
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