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Сборная США проиграла второй товарищеский матч подряд

Баскетбол
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Парни Грегга Поповича что-то не впечатляют

Сборная США проиграла второй товарищеский матч подряд

фото - cbssports.com

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После сенсационного фиаско в контрольном матче с Нигерией (87:90) сборная США с Кевином Дюрантом, Брэдли Билом и Дамьеном Лиллардом проиграла и Австралии (83:91).

До июля с момента дебюта в сборной США профессионалов американцы с 1992 года выиграли 54 из 53 товарищеских матчей.

Сборная США выиграла три последних Олимпиады. За три последних олимпийских циклах у американцев не было ни одного поражения, в то числе и в товарищеских матчах.

На групповом этапе Олимпиады в Токио сборная США сыграет с Ираном, Францией и Чехией.

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В статье: Грегг Попович сборная США по баскетболу
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