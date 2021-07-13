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Черкасские Мавпы объявили о возвращении звездного ветерана
Интересный ход
фото - fbu.ua
БК Черкасские Мавпы объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной Украины Александром Кольченко, для которого сезон 2021-2022 станет пятым в клубе из Черкасс.
Кольченко в прошлом сезоне выступал в БК Тернополь. В клубе из одноименного города защитник провел 42 матча, набирая в среднем за игру по 12,6 очка, 2,0 подбора и 3,1 передачи.
С Черкасскими Мавпами Кольченко в 2017 году выигрывал Суперлигу и становился MVP сезона.
Александр Кольченко – второй лучший бомбардир и лучший ассистент в истории Черкасских Мавп.
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