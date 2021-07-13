  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы объявили о возвращении звездного ветерана
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы объявили о возвращении звездного ветерана

Баскетбол
(1 голосов)

Интересный ход

Черкасские Мавпы объявили о возвращении звездного ветерана

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Черкасские Мавпы объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной Украины Александром Кольченко, для которого сезон 2021-2022 станет пятым в клубе из Черкасс.

Кольченко в прошлом сезоне выступал в БК Тернополь. В клубе из одноименного города защитник провел 42 матча, набирая в среднем за игру по 12,6 очка, 2,0 подбора и 3,1 передачи.

С Черкасскими Мавпами Кольченко в 2017 году выигрывал Суперлигу и становился MVP сезона.

Александр Кольченко – второй лучший бомбардир и лучший ассистент в истории Черкасских Мавп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Александр Кольченко Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...