Черкасские Мавпы объявили о возвращении звездного ветерана

БК Черкасские Мавпы объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной Украины Александром Кольченко, для которого сезон 2021-2022 станет пятым в клубе из Черкасс.

Кольченко в прошлом сезоне выступал в БК Тернополь. В клубе из одноименного города защитник провел 42 матча, набирая в среднем за игру по 12,6 очка, 2,0 подбора и 3,1 передачи.

С Черкасскими Мавпами Кольченко в 2017 году выигрывал Суперлигу и становился MVP сезона.

Александр Кольченко – второй лучший бомбардир и лучший ассистент в истории Черкасских Мавп.