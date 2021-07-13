  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кармело Энтони может стать одноклубником Леброна Джеймса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кармело Энтони может стать одноклубником Леброна Джеймса

Баскетбол
(1 голосов)

Стороны ведут переговоры

Кармело Энтони может стать одноклубником Леброна Джеймса

фото - Associated Press

Новина українською

Самым вероятным местом продолжения карьеры ветерана НБА, форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кармело Энтони является "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает MSN, ссылаясь на неназванного агента.

Об интересе "Лейкерс" к Кармело сообщалось и ранее. Отметим, что Энтони связывают дружеские отношения с лидером "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирал 13,4 очка и делал 3,1 подбора. По ходу сезона игрок вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая Кармело набрал 27 318-е очко в карьере. Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Кармело Энтони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...