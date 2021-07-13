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Кармело Энтони может стать одноклубником Леброна Джеймса
Стороны ведут переговоры
фото - Associated Press
Самым вероятным местом продолжения карьеры ветерана НБА, форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кармело Энтони является "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает MSN, ссылаясь на неназванного агента.
Об интересе "Лейкерс" к Кармело сообщалось и ранее. Отметим, что Энтони связывают дружеские отношения с лидером "Лейкерс" Леброном Джеймсом.
В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирал 13,4 очка и делал 3,1 подбора. По ходу сезона игрок вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая Кармело набрал 27 318-е очко в карьере. Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387).
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