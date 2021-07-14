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Голден Стэйт хочет обменять суперзвезду НБА
Воины настроены серьезно
Как сообщает The Athletic, Голден Стэйт подготовил для Портленда предложение по звездному разыгрывающему Дамьену Лилларду.
За одного из лучших плеймейкеров НБА Воины готовы отдать форварда Эндрю Уиггинса, центрового Джеймса Уайзмена, два пика драфта 2021 года и несколько пиков первого раунда на драфтах следующих лет.
Главными конкурентами Голден Стэйта в борьбе за Лилларда заокеанские СМИ называют Нью-Йорк и Лейкерс.
Дамьен Лиллард выступает в Портленде с 2012 года. За этот период 6-кратный участник Матчей всех звезд провел в НБА 682 матча, набирая в среднем за игру по 24,7 очка, 4,2 подбора и 6,6 передачи.
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