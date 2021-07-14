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Леброн Джеймс: От сравнений с Майклом Джорданом начинаю уставать

Баскетбол
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Леброн недоволен

Леброн Джеймс: От сравнений с Майклом Джорданом начинаю уставать

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о постоянных сравнениях с легендой НБА Майклом Джорданом. Джеймса и Джордана многие эксперты и фанаты считают величайшими баскетболистами в истории.

"От этих сравнений иногда начинаешь уставать. Но я всегда относился к тому, что меня сравнивают с величайшими, как к большой чести. Меня вдохновляло, когда меня ставили в одну категорию с такими игроками. Просто вау, когда меня сравнивали с баскетболистами, на игре которых я рос", — цитирует Джеймса Essentially Sports.

"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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