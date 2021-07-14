Прометей подписал контракт с американским игроком

Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook сообщил о том, что в следующем сезоне выступления в команде с Слободского продолжит опытный американский бигмен Шон Эванс.

32-летний легионер присоединился к Прометею по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать первый в истории чемпионский титул. За 35 матчей в Суперлиге Эванс набирал 10.9 очка, делал 7.3 подбора и 1.7 передачи (РЭ 13.7).