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Прометей подписал контракт с американским игроком

Баскетбол
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Игрок проведет следующий сезон в украинском клубе

Прометей подписал контракт с американским игроком

Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook сообщил о том, что в следующем сезоне выступления в команде с Слободского продолжит опытный американский бигмен Шон Эванс.

32-летний легионер присоединился к Прометею по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать первый в истории чемпионский титул. За 35 матчей в Суперлиге Эванс набирал 10.9 очка, делал 7.3 подбора и 1.7 передачи (РЭ 13.7).

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ

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