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Прометей подписал контракт с американским игроком
Игрок проведет следующий сезон в украинском клубе
Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook сообщил о том, что в следующем сезоне выступления в команде с Слободского продолжит опытный американский бигмен Шон Эванс.
32-летний легионер присоединился к Прометею по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать первый в истории чемпионский титул. За 35 матчей в Суперлиге Эванс набирал 10.9 очка, делал 7.3 подбора и 1.7 передачи (РЭ 13.7).
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Источник:ФБУ
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