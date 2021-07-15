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Милуоки в решающей четверти сломил Финикс и сравнял счет в финале НБА
Четыре матча – четыре победы хозяев
фото - USA Today Sports/Reuters
Милуоки – Финикс 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21)
Счет в серии – 2:2
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