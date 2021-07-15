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Потрясающий блок-шот Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - usatoday.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов четвертого матча финала плей-офф между Милуоки и Финиксом.
Традиционный рейтинг возглавил лидер Бакс Яннис Адетокумбо, который в концовке матча при разнице в два очка организовал эффектный блок-шот для центрового Санз ДеАндре Эйтона.
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