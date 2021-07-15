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Будивельник может увести у Киев-Баскета лучшего форварда Суперлиги

Баскетбол
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Он еще и капитан клуба

Будивельник может увести у Киев-Баскета лучшего форварда Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Авторитетный украинский журналист Александр Прошута в подкасте SporthubUA сообщил, что Будивельник ведет переговоры с форвардом Киев-Баскета и сборной Украины Богданом Близнюком.

Близнюк стал лучшим форвардом сезона 2020-2021 в Суперлиге, а также вошел в символическую сборную чемпионата.

Потенциальный новичок Будивельника в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 12,4 очка, 5,5 подбора и 3,2 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Будивельник подписал одного из ключевых игроков Запорожья.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Богдан Близнюк
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