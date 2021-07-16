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Мини-фильм четвертого матча финала плей-офф НБА. ВИДЕО
Смотрим, как Милуоки возвращался в игру
фото - greekreporter.com
Официальный YouTube-канал НБА представил альтернативный взгляд на события четвертого матча финала плей-офф, в котором Милуоки со счетом 109:103 обыграл Финикс.
Главным героем матча стал Крис Миддлтон (40 очков), а лидер Бакс Яннис Адетокумбо добавил 26 баллов с ключевым блок-шотом в концовке решающей четверти.
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