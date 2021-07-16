Один из лучших игроков сборной Германии не поедет на Олимпийские игры в Токио

Федерация баскетбола Германии на официальном сайте объявила, что разыгрывающий Деннис Шрёдер не выступит за национальную сборную на Олимпийских играх в Токио.

Огромные затраты по страховке стали основной причиной, не позволяющей баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" помочь команде.

"Мне бы очень хотелось побывать в Токио. Это Олимпийские игры. По сути, важнейший турнир для спортсмена. Я всегда мечтал участвовать в Олимпийских играх. Конечно, я очень разочарован тем, что не могу играть и сражаться вместе с командой на этом важном турнире. Но я очень рад за всех 12 парней, которые сейчас едут в Токио. Они вместе провели отличную квалификацию и заслужили быть частью этого. Как команда они проявили огромное единство. Я убеждён, что с таким отношением они могут чего-то добиться в Токио", — заявил Шрёдер.