Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лучших игроков сборной Германии не поедет на Олимпийские игры в Токио
Баскетболист будет поддерживать свою команду на расстоянии
Федерация баскетбола Германии на официальном сайте объявила, что разыгрывающий Деннис Шрёдер не выступит за национальную сборную на Олимпийских играх в Токио.
Огромные затраты по страховке стали основной причиной, не позволяющей баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" помочь команде.
"Мне бы очень хотелось побывать в Токио. Это Олимпийские игры. По сути, важнейший турнир для спортсмена. Я всегда мечтал участвовать в Олимпийских играх. Конечно, я очень разочарован тем, что не могу играть и сражаться вместе с командой на этом важном турнире. Но я очень рад за всех 12 парней, которые сейчас едут в Токио. Они вместе провели отличную квалификацию и заслужили быть частью этого. Как команда они проявили огромное единство. Я убеждён, что с таким отношением они могут чего-то добиться в Токио", — заявил Шрёдер.
Популярное сейчас
- Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе
- С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"
- Десна рассталась с двумя защитниками
- ЛеБрон Джеймс назван главной звездой НБА
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма