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Один из лучших игроков сборной Германии не поедет на Олимпийские игры в Токио

Баскетбол
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Баскетболист будет поддерживать свою команду на расстоянии

Один из лучших игроков сборной Германии не поедет на Олимпийские игры в Токио

Новина українською

Федерация баскетбола Германии на официальном сайте объявила, что разыгрывающий Деннис Шрёдер не выступит за национальную сборную на Олимпийских играх в Токио.

Огромные затраты по страховке стали основной причиной, не позволяющей баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" помочь команде.

"Мне бы очень хотелось побывать в Токио. Это Олимпийские игры. По сути, важнейший турнир для спортсмена. Я всегда мечтал участвовать в Олимпийских играх. Конечно, я очень разочарован тем, что не могу играть и сражаться вместе с командой на этом важном турнире. Но я очень рад за всех 12 парней, которые сейчас едут в Токио. Они вместе провели отличную квалификацию и заслужили быть частью этого. Как команда они проявили огромное единство. Я убеждён, что с таким отношением они могут чего-то добиться в Токио", — заявил Шрёдер.

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В статье: Деннис Шредер
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